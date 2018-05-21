Суд счел незаконным отказ в проведении митинга против МСЗ. За него наказали 3-х активисток

Сегодня в Зеленодольске суд признал незаконным отказ исполкома поселка Осиново в согласовании митинга против строительства мусоросжигательного завода, об этом сообщили в правозащитной организации "Зона права".

- Если решение устоит в Верховном суде Татарстана, то отпадут и правовые последствия для привлечения к административной ответственности двух девушек, которых осудили за репост призыва на митинг 7 апреля, - отметили правозащитники.

27 марта активист Игорь Елисеев направил в исполком уведомление о проведении митинга 7 апреля, 8 апреля чиновники попросили внести коррективы в обращение, указав адрес электронной почты Елисеева. Что и было сделано. Однако в ходе дальнейшей переписки 3 апреля исполком отказал в согласовании митинга, в частности, на том основании, что был нарушен срок подачи уведомления.

После этого в полиции возбудили административное дело на двух активисток, которые сделали репост о законном, с их точки зрения, митинге, их оштрафовали на 10 тысяч рублей. Позже Верховный суд отменил один из штрафов, рассмотрение другой жалобы состоится 30 мая. 15 мая в полиции составили административный протокол в отношении третьей активистки Альбины Гайфуллиной за приглашение на митинг 7 апреля в группе в мессенджере "WhatsApp”. По данному делу также пройдет суд.