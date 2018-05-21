ВТБ снижает ставки по кредитованию мотоциклов

ВТБ меняет условия в рамках программ кредитования мотоциклов и мототехники (преимущественно квадроциклы и снегоходы), снижая ставки на 2,3 п.п

Предложение позволяет приобрести в кредит транспортное средство по ставке от 15,9% годовых (в случае отсутствия страхования транспортного средства ставка увеличивается на 2 п.п.).

Средняя стоимость мотоцикла, оформляемого в рамках программы клиентами ВТБ, составляет порядка 900 тыс. рублей, средняя сумма кредита – 494 тыс. рублей. Лидерами продаж в данном сегменте являются Honda, Polaris, Stels, LYNX и DUCATI, при этом регионы-лидеры по объему кредитования – Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, сумма может варьироваться от 100 тыс. до 1 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.

По итогам первого квартала 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 14,7 млрд рублей, увеличившись на 18% по сравнению с январем-мартом 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за первые три месяца 2018 г. составил около 100 млрд рублей.

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