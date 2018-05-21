Глава МВД РТ за год снизил свой доход до 2,8 млн рублей

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин за 2017 год заработал 2,8 млн рублей. К слову, это меньше, чем в 2016 году (3,1 млн рублей). Его жена заработала 105 тыс рублей. Двое несовершеннолетних детей не имеют дохода. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте ведомства.

Согласно декларации, недвижимой собственности и автомобилей у министра МВД нет. В собственности жены жилой дом (208 кв.м), земельный участок (1,682 тыс кв.м), на детей записана половина квартиры (151,6 кв.м).

Отмечается, что супруга Хохорина, как и год назад, ездит на Toyota RAV4 2012 года выпуска.

Доход заместителя министра Рафаиля Гильманова за прошлый год составил 2,250 млн рублей, это больше, чем годом ранее (1,998 млн рублей). Доход другого замминистра Дамира Динниулова составил 2,6 млн рублей. У семьи есть земельный участок на 3,3 тыс кв. м с домом (302 кв. м), а также квартира (172,6 кв. м) и машино-место.

Начальник Казанского юридического института МВД России Фоат Зиннуров вместе с супругой за год заработали 3 млн рублей.