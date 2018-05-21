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В Казани около НКЦ появится амфитеатр с видом на мост «Миллениум»

В Казани около НКЦ появится амфитеатр с видом на мост «Миллениум»
16+
Фото: kzn.ru
Все работы должны быть завершены к ЧМ

Строительство подземного паркинга перед НКЦ «Казань» подходит к концу. Об этом сегодня в ходе выездного совещания сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Территорию благоустройства увеличат до Фуксовского сада, общая площадь которого составит 30,8 тыс кв м.

- Здесь будет не только 4-ярусная парковка, которая рассчитана на 957 машиномест, но и прогулочная зона. Там предусмотрено строительство амфитеатра с панорамным видом на мост «Миллениум» и правый берег реки Казанка, - передает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время строители уже уложили брусчатку, завершено озеленение — появились газоны, в сквере установлено освещение, урны, скамейки. Отмечается, что все работы должны быть завершены к 15 июня.

Напомним, строительство подземного паркинга по улице Пушкина началось в 2016 году. Заказчиком объекта выступает ОАО «ТАИФ». 

Люция Кашапова, 22.05.2018, 14:07
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Мочевой Сомелье22 мая 2018, 14:28
найс
1
3
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Горожанин22 мая 2018, 14:38
В чем кайф пялиться на пробки на миллениуме?
4
0
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Горожанин22 мая 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
В чем кайф пялиться на пробки на миллениуме?
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Можете просто туда не приходить) выбор есть всегда
0
1
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Первый!22 мая 2018, 15:09
Не пойму для чего перегружает центр, и набережную?! лучше бы построили рядом с миллениумом на против Кремля
0
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Горожанин22 мая 2018, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
Можете просто туда не приходить) выбор есть всегда
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Я-то не приду. Мне интересны мотивы тех, кто в этом амфитеатре засядет и будет пыриться на несколько полос асфальта на мосту. Есть и другой вариант развития событий, кстати: шантрапа, которую поперли с площадки у унитаза, пардон, чаши, припрется пить пиво и курить кальян именно к жителям поселка нефтяников, хе-хе.
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гость22 мая 2018, 15:10
будет красиво, и чисто, и туристам погулять, не надо ныть строят ноют не строят ноют вам не угодишь, сейчас каждый город старается чтоб он был удобен как туристу и как горожанину, а в москве что люди тоже смотрят на пробки , вы только ищите минусы ,либо что-то написать,сделайте сами что-то , а потом говорите или пишите.
0
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Горожанин22 мая 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Не пойму для чего перегружает центр, и набережную?! лучше бы построили рядом с миллениумом на против Кремля
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Отвалите от нашего берега казанки! Стройте хоть в кремле, а у нас не надо. Итак всю казанку и берега своими каменными уродцами застроили.
0
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Горожанин22 мая 2018, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
будет красиво, и чисто, и туристам погулять, не надо ныть строят ноют не строят ноют вам не угодишь, сейчас каждый город старается чтоб он был удобен как туристу и как горожанину, а в москве что люди тоже смотрят на пробки , вы только ищите минусы ,либо что-то написать,сделайте сами что-то , а потом говорите или пишите.
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Дайте мне столько же бабла, как зиге, я вам нормальный город отстрою. :))
0
0
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Ага22 мая 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Дайте мне столько же бабла, как зиге, я вам нормальный город отстрою. :))
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Напиши номер расчетного счета - сейчас вышлю!
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Карпуску Ихтамнету22 мая 2018, 15:32
Парковку строят кыргызы и оленеводы,говорят что скоро развалиться может.
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