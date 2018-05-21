В Казани около НКЦ появится амфитеатр с видом на мост «Миллениум»

Все работы должны быть завершены к ЧМ

Строительство подземного паркинга перед НКЦ «Казань» подходит к концу. Об этом сегодня в ходе выездного совещания сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Территорию благоустройства увеличат до Фуксовского сада, общая площадь которого составит 30,8 тыс кв м.

- Здесь будет не только 4-ярусная парковка, которая рассчитана на 957 машиномест, но и прогулочная зона. Там предусмотрено строительство амфитеатра с панорамным видом на мост «Миллениум» и правый берег реки Казанка, - передает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время строители уже уложили брусчатку, завершено озеленение — появились газоны, в сквере установлено освещение, урны, скамейки. Отмечается, что все работы должны быть завершены к 15 июня.

Напомним, строительство подземного паркинга по улице Пушкина началось в 2016 году. Заказчиком объекта выступает ОАО «ТАИФ».