В Казани на улице Дементьева могут снести торговый центр-парковку

В Казани прокуратура требует снести торговый центр-парковку на улице Дементьева, передает «Татар-информ».

Сообщается, что после проверки ведомство выявило нарушения.

- Выяснилось, что разрешение на строительство объекта не выдавалось. Кроме того, самовольно захвачены 738 кв метров земли, - отметил прокурор Авиастроительного района Нияз Мотыгуллин.

Сам предприниматель с обвинением прокуратуры не согласен.

- Когда покупал участок, на нем уже была установлена конструкция. Ее подготовили под автостоянку, но она не функционирует. Сейчас я занимаюсь подготовкой и утверждением проектной документации, это позволит расширить круг возможного использования конструкции. Я планирую перевести ее в сферу торговли, - рассказал собственник здания Эдгар Сардар.

Собственник также утверждает, что самовольного захвата земли не было, поскольку проектная документация находится на стадии согласования у городских властей.