В Казани у школы №146 украли лавки. Кража попала на видео

В Казани на улице Чуйкова от школы №146 неизвестные украли две лавки, появилось видео преступления. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Лавочки делали сами школьники месте с родителями. Пропажу скамеек первым обнаружил охранник, который с утра заступил в свою смену.

Кражу зафиксировала камера наблюдения, трое мужчин в сопровождении двоих детей пытаются перебросить скамейку через забор, а после уносят ее.

Одну из скамеек нашли брошенной около школы, у нее оказалась сломана спинка.

Администрация школы планирует обратиться по данному факту с заявлением в полицию.