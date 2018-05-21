Минниханов попросил правительство не маркировать дешевые лекарства

Глава республики считает, что маркировка дешевых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов приведет к резкому росту цен

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился в правительство с просьбой не маркировать дешевые лекарства, пишет РБК.

Глава республики считает, что маркировка дешевых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов приведет к резкому росту цен.

- В результате затраты на упаковку и маркировку продукции будут сравнимы со стоимостью самого препарата или превысят ее, - говорится в обращении.

Так, в качестве примера Минниханов приводит препарат барий сульфат.

- Цена препарата в 2018 году установлена на уровне 16 рублей за 100 гр. Если начать маркировать, то цена вырастет до 22 рублей, - говорит президент.