В Казани из гимназии эвакуировали более 600 школьников

В Казани из гимназии №8 эвакуировали 620 школьников и 40 человек обслуживающего персонала и преподавателей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- В 9.24 поступило сообщение о задымлении в столовой гимназии, расположенной по улице Зорге, 1А, - рассказали в МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что произошло короткое замыкание в электрощите. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причина происшествия устанавливается.