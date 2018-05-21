В Казани открывается сезон вечерних велопрогулок

В Казани с сегодняшнего дня открывается сезон вечерних велопрогулок по городу, сообщает пресс-служба мэрии города.

Присоединиться к прогулке может любой желающий, а у кого нет велосипеда, будет работать прокат.

- Прогулки будут проводиться ежедневно. Старт запланирован в 18.30 от здания по улице улице Хади Такташа, 24, - говорится в сообщении.