СМИ: в России появится новый вид удостоверения личности

В России планируют ввести новый вид удостоверения личности — для лиц без гражданства, пишут «Известия».

Сообщается, что речь идет о бывших гражданах СССР, которые проживают в России более 15 лет, освободившиеся заключенные, а также те, кто переехал в Россию в детском возрасте, но не смог получить гражданство.

- В документ впишут основные данные о владельце, адрес его фактического проживания, вклеят фотографию, - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный документ позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.