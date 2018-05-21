В аэропорту Казани экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Новосибирск

Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров

В аэропорту Казани экстренно сел самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», который летел из Москвы в Новосибирск. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. 65-летнего мужчину экстренно доставили в РКБ.

В 1.45 самолет вылетел в Новосибирск.