Фанаты «Рубина» подожгли кресла на прощальном матче Рыжикова

Болельщики казанского клуба «Рубин» случайно подожгли несколько кресел на стадионе после прощального матча вратаря Сергея Рыжикова. Игра прошла на базе казанского клуб.

Служба безопасности стадиона потушила пожар, но часть трибуны оказалась сильно повреждена, передают «РИА Новости».

Кстати, Рыжиков после прощального матча рассказал, что принял решение уйти из команды во второй части сезона.

- Решение принял в апреле. С первой игры с «Тереком», когда меня заменили, начал обдумывать варианты, - сказал футболист.

Напомним, о том, что вратарь Сергей Рыжиков принял решение покинуть клуб стало известно 15 мая. За казанский клуб Рыжиков выступал более 10 лет и провел 358 матчей. В составе казанцев он дважды был чемпионом страны (2008, 2009), дважды – обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок России (2011/2012), был бронзовым призёром чемпионата страны (2010).