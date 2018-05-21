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Фанаты «Рубина» подожгли кресла на прощальном матче Рыжикова

Фанаты «Рубина» подожгли кресла на прощальном матче Рыжикова
16+
Фото: соцсети

Болельщики казанского клуба «Рубин» случайно подожгли несколько кресел на стадионе после прощального матча вратаря Сергея Рыжикова. Игра прошла на базе казанского клуб.

Служба безопасности стадиона потушила пожар, но часть трибуны оказалась сильно повреждена, передают «РИА Новости».

Кстати, Рыжиков после прощального матча рассказал, что принял решение уйти из команды во второй части сезона.

- Решение принял в апреле. С первой игры с «Тереком», когда меня заменили, начал обдумывать варианты, - сказал футболист.

Напомним, о том, что вратарь Сергей Рыжиков принял решение покинуть клуб стало известно 15 мая. За казанский клуб Рыжиков выступал более 10 лет и провел 358 матчей. В составе казанцев он дважды был чемпионом страны (2008, 2009), дважды – обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок России (2011/2012), был бронзовым призёром чемпионата страны (2010). 

Люция Кашапова, 22.05.2018, 08:04
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин22 мая 2018, 08:08
Дешевые мрази)))
3
10
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 08:09
Почему всяких ублюдков называют каким то словом фанат...
3
9
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 08:18
Одно слово-черти
2
6
Согласны с автором?
Лиза22 мая 2018, 08:23
Болельщики футбола , случайно подожгите себя !
2
6
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 08:49
Как можно СЛУЧАЙНО поджечь кресла???
2
7
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 08:53
Видимо чей-то сынок поджег, вот и переквалифицировали в "Случайно"
1
4
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 08:58
на ЧМ будут тоже жечь ?
Лучший комментарий
1
13
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 09:08
От ваших диванных комментов больше воняет. Если вы ничего не видели как было, то и не надо ваших высеров дешевых
5
2
Согласны с автором?
Лиза22 мая 2018, 09:16
В ответ на комментарий пользователя
От ваших диванных комментов больше воняет. Если вы ничего не видели как было, то и не надо ваших высеров дешевых
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А ты дорогой ?высер
0
1
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