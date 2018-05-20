В Казани на 20 суток арестовали сторонника Навального за массовую «прогулку» по Баумана

В Казани был арестован на 20 суток активист Андрей Бояршинов, которого признали виновным в организации "прогулки оппозиции" на улице Баумана, прошедшей 5 мая. Об этом сообщает "Коммерсант".

5 мая сторонники Алексея Навального провели акцию "Он нам не царь", посвященную инаугурации Владимира Путина, в Казани состоялся разрешенный митинг в поселке Дербышки, а после прошла прогулка по улице Баумана с участием около 200 человек.

На Бояршинова было возбуждено дело по статье "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия", а после суд принял решение о его аресте.

Адвокат активиста подаст жалобу в Верховный суд РТ.