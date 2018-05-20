Курбан Бердыев отсудил снятые в «Интехбанке» перед крушением 12 млн рублей

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сумел отсудить у Агентства страхования вкладов 12 млн рублей, снятые им в "Интехбанке" 15 декабря, за несколько дней до ввода временной администрации в кредитной организации. Об этом сообщает "Реальное время".

Юрист тренера - Анастасия Гизатова, рассказала, что размер сделки — единовременное снятие 12 млн рублей (или 200 тысяч евро) с личного валютного вклада — для Бердыева обычное явление, напомнив, что он получает до 20 млн рублей в месяц. Ранее он также снимал и 500 тысяч евро, и миллион евро, этот счет был открытым, он его использовал, в частности, для помощи детям, которые живут за пределами России.

14 мая Арбитражный суд вернул Курбану Бердыеву его 12 млн рублей.

- Я считаю, что во многом его фамилия, наоборот, мешает, чем помогает, потому что привлекает лишнее внимание. Но иск действительно был не обоснован, и мы предоставили суду все доказательства. Мы были уверены в своей позиции, — рассказала Анастасия Гизатова.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что Агентство по страхованию вкладов неожиданно отменило иск, поданный к Талие Натхо - жене игрока ЦСКА Бибраса Натхо, который выступал за "Рубин" с 2010 по 2013 год. Ей простили 24 млн рублей.