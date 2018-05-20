В Казани из-за ЧМ-2018 будет ограничено движение судов по реке Казанка

В Казани на реке Казанка во время ЧМ-2018 ограничат движение маломерных судов, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что ограничение вводится в целях обеспечения безопасности жизни людей при проведения мундиаля. Так, запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, на участке реки Казанки от железнодорожного моста 799 километра перегона Восстание – Дербышки вниз по течению до Кремлевской дамбы будет действовать:

с 11.00 часов 16 июня до 01.00 часов 17 июня;

с 13.00 часов 20 июня до 01.00 часов 21 июня;

с 15.00 часов 24 июня до 01.00 часов 25 июня;

с 15.00 часов 27 июня до 01.00 часов 28 июня;

с 15.00 часов 30 июня до 01.00 часов 1 июля;

с 15.00 часов 6 июля до 01.00 часов 7 июля.

Кроме того, запрет установлен на использование маломерных судов от моста Миллениум до Кремлевской дамбы:

с 16.00 до 22.00 часов 14 июня;

с 13.00 часов 15 июня до 01.00 часов 16 июня;

с 13.00 часов 17 июня до 01.00 часов 18 июня;

с 13.00 часов 18 июня до 01.00 часов 19 июня;

с 13.00 часов 19 июня до 01.00 часов 20 июня;

с 13.00 часов 21 июня до 01.00 часов 22 июня;

с 13.00 часов 22 июня до 01.00 часов 23 июня;

с 13.00 часов 23 июня до 01.00 часов 24 июня;

с 15.00 часов 25 июня до 01.00 часов 26 июня;

с 15.00 часов 26 июня до 01.00 часов 27 июня;

с 15.00 часов 28 июня до 01.00 часов 29 июня;

с 15.00 часов 1 июля до 01.00 часов 2 июля;

с 15.00 часов 2 июля до 01.00 часов 3 июля;

с 15.00 часов 3 июля до 01.00 часов 4 июля;

с 15.00 часов 7 июля до 01.00 часов 8 июля;

с 19.00 часов 10 июля до 01.00 часов 11 июля;

с 19.00 часов 11 июля до 01.00 часов 12 июля;

с 15.00 до 21.00 часов 14 июля 2018;

с 16.00 до 22.00 часов 15 июля.

Следить за акваторией будут сотрудники МЧС РТ, МВД РТ и Росгвардии РТ.