В Казани в ТЦ «Муравейник» девушка в форме сотрудника полиции украла кошелек

В казанском ТЦ "Муравейник" 25-летняя девушка из Тольятти в форме сотрудника полиции обворовала предпринимательницу, украв у нее кошелек. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru, также ряд подробностей сообщили в пресс-службе УВД города.

- Днем 12 мая подозреваемая в одном из павильонов ТЦ украла у 50-летней женщины кошелек с 7 тысячами рублей, после чего скрылась. На днях она была задержана у себя дома, - сообщили ProKazan.ru.

В ходе обыска оперативники изъяли форму сотрудника полиции. Свою вину девушка признала полностью, выяснилось, что к органам внутренних дел девушка отношения не имеет и форму приобрела в одном из магазинов.

Возбуждено дело по статье "Кража".