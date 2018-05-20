ВТБ в Татарстане в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов наличными

Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане увеличился с начала года на 5% и на 1 апреля 2018г. составил 63,8млрд руб. Всего за январь - март 2018 года жителям республики выдано более 9 тысяч кредитов на общую сумму 7,7 млрд руб

Среди кредитных продуктов по объему продаж лидируют кредиты наличными. Всего за отчетный период было предоставлено более 6 тысяч таких займов на общую сумму более 3млрд рублей. Относительно 1 квартала 2017 г.рост объема выдач достиг50%.

Еще одним фокусным направлением работы банка стало ипотечное кредитование. С начала года жителям республики было выдано 1,7 тысячжилищных кредитов.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в данном сегменте выросли на 13,5% - до 3,2млрд руб.

На третьем месте по объему продаж – автокредитование. Всего за первые три месяца 2018 г. в банке было оформлено порядка 1,4 тысяч автокредитов на сумму 650 млн рублей. Это на 8,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Депозитный портфель физических лиц по итогам отчетного периода достиг 60,2млрд руб.,увеличившись с начала года на 15%.

Ильсия Гиниятуллина, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане, прокомментировала: «Мы положительно оцениваем результаты первого квартала. Дальнейшее укреплений позиций на рынке привлеченных средств и розничного кредитованияостаетсядля нас одной из главных задач на ближайшую перспективу. Кроме того, мы будем расширять сотрудничество с региональными компаниями в рамках зарплатных проектов».

*Текст материала предоствлен партнером ПАО "ВТБ"