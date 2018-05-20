Казань оказалась в третьем десятке списка самых матерящихся городов России

Казань оказалась на 30 и последнем месте рейтинга самых матерящихся крупных городов России. Согласно результатам социологического опроса, самым матерящимся городом оказалась Пермь, в тройку лидеров также вошли Воронеж и Иваново. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

В первой десятке оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва и Санкт-Петербург оказались на 18-й и 23-й строчках соответственно.

Участие в исследовании приняли три тысячи респондентов, в возрасте от 18 до 54 лет. Каждому из них задали три вопроса: «Скажите, Вы ругаетесь матом?», «как часто Вы ругаетесь матом?», «сегодня Вы ругались матом?».