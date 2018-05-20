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В Казани завкафедрой аграрного университета подозревается в получении взятки

В Казани завкафедрой аграрного университета подозревается в получении взятки
16+
Фото: http://ie.kazgau.ru

В Казани заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита Казанского государственного университета 56-летняя Гузалия Клычкова подозревается в получении взятки, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Сообщается, что подозреваемая требовала с одного из студентов 35 тыс рублей за дипломную работу, допуск и содействие в защите. Деньги были перечислены на банковскую карту.

- 18 мая в отношении нее было возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани задержали завкафедрой медицинской академии КФУ.

Элина Валеева, 21.05.2018, 13:59
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин21 мая 2018, 14:20
Хорошо выглядит для 56 ти лет
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Горожанин21 мая 2018, 14:35
наверное из косметических салонов не вылезает....
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герцог21 мая 2018, 14:36
Не докажут
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Горожанка21 мая 2018, 14:45
Уважаемые студенты. Зачёт, если не ошибаюсь, по времени не должен превышать 15 минут. И то, только в том случае, если студент не отвечал в течение занятий. Преподаватель имеет полное право поставить зачёт не проводя никакого дополнительного опроса, если студент отвечал на занятиях. Экзамен, если не ошибаюсь, не должен превышать 20 или 25 минут на студента, но опять, только если студент практически ничего не делал в течение семестра. Преподаватель имеет полное право поставить оценку на основании ответов студентов, его труда, работы в течение семестра. На заочников такое правило распространяется также (!!!). Если по какой-то причине, преподаватель решает "затянуть" сдачу зачёта или экзамена, выводы делайте сами. Бороться с "затяжными" зачётами и экзаменами можно только коллективно. Далее. Если вы учились в другом вузе и у вас уже есть оценка по какому-нибудь предмету, преподаватель обязан её просто перенести, следовательно, просто переаттестовать. Никто не вправе оспорить ту или иную оценку. Преподавателям рекомендую научиться составлять рабочие программы по собственным предметам.
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Горожанин21 мая 2018, 15:04
Ну что, работа есть работа...деньги нужны))))
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