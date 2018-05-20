В Казани завкафедрой аграрного университета подозревается в получении взятки

В Казани заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита Казанского государственного университета 56-летняя Гузалия Клычкова подозревается в получении взятки, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Сообщается, что подозреваемая требовала с одного из студентов 35 тыс рублей за дипломную работу, допуск и содействие в защите. Деньги были перечислены на банковскую карту.

- 18 мая в отношении нее было возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани задержали завкафедрой медицинской академии КФУ.