В центре Казани подожгли дом: возбуждено дело о покушении на убийство

В центре Казани накануне ночью подожгли старинный дом на улице Жуковского, в правоохранительных органах по данному факту возбудили дело по статье "Покушение на убийство" и "Умышленное уничтожение чужого имущества". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, а также источник ProKazan.ru.

Предварительно, пожар начался около 1:30 20 мая. В доме живут семь человек, они встретили пожарных на улице и рассказали, что внутри никого нет. Пламя охватило кровлю здания на большой площади.

Через 36 минут спасатели потушили огонь, в результате сгорела кровля частного дома, никто не пострадал.

- По подозрению в поджоге дома был задержан 27-летний мерчендайзер, Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям, - сообщили ProKazan.ru.

Выясняются причины поджога дома.