В Казани семь человек на глазах очевидцев избили парня. Все произошло на улице Лукина. Как рассказали местные жители, группа молодых людей около подъезда многоэтажки подкараулила молодого человека и накинулась на него с кулаками.

- Парень громко кричал и звал на помощь. Но люди, которые проходили мимо, испугались подойти к толпе, а лишь вызвали полицию, - передает «Татарстан24».

Сообщается, что до приезда полиции молодого человека затолкали в багажник «Лады» и увезли. В настоящее время выясняются все подробности ЧП.