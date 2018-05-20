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В Казани семь человек на глазах очевидцев избили парня

В Казани семь человек на глазах очевидцев избили парня
16+
Фото: скриншот видео

В Казани семь человек на глазах очевидцев избили парня. Все произошло на улице Лукина. Как рассказали местные жители, группа молодых людей около подъезда многоэтажки подкараулила молодого человека и накинулась на него с кулаками.

- Парень громко кричал и звал на помощь. Но люди, которые проходили мимо, испугались подойти к толпе, а лишь вызвали полицию, - передает «Татарстан24».

Сообщается, что до приезда полиции молодого человека затолкали в багажник «Лады» и увезли. В настоящее время выясняются все подробности ЧП. 

Элина Валеева, 21.05.2018, 13:12
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин21 мая 2018, 13:18
Е%%%%ные гопники в авиастрое, никак их земля не примет
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Горожанин21 мая 2018, 13:21
Это наверно семь дистрофически слабых чела, избивали одного бугая.
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