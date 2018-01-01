Во время отсидки Артуру Гарипову довелось пообщаться с сотрудниками ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний - прим. ред) Татарстана и Кировской области. По его словам, если в следственных изоляторах Казани и Чистополя надзиратели относились хорошо, без лишнего полицейского высокомерия интересовались жизнью осужденных, то в Кировской колонии - вели себя очень грубо.



- Я очень сильно испугался, когда увидел полукруглые своды екатерининских времен в подвале СИЗО, и когда наш этап «раскидывали» по камерам, меня поместили в ту, где только что находились осужденные с открытой формой туберкулеза. Там было очень холодно и сыро. Прожили в таком старинном каземате три дня. Мне повезло, что не подхватили болезнь легких.



К слову, по словам Артура Гарипова, на «зоне» лучше не болеть. Очередь в санчасть огромная, да и нужного лекарства может не оказаться в наличии. А в бараке, где живут зэки, - один телевизор на всех, да и на нем можно лишь смотреть то, что включила администрация. Переключил канал? Забудь про условно-досрочное освобождение на год.

