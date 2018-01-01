Из 3,5 лет в колонии Артур отсидел лишь половину - вышел раньше за хорошее поведение.
- Я вижу, что многие подростки увлечены так называемой «тюремной романтикой», так вот хочу сказать им, что ее на зоне нет, - говорит Артур Гарипов. - Вся романтика - это только письма к «заочницам», которые пользуются тем, что от многих осужденных отворачиваются жены и родные.
На минуту Артур замолкает, а потом добавляет.
- Знаете, с чем можно сравнить пребывание в камере? Это все равно, что лежать в могиле живым и при этом видеть и слышать, как мир с тобой прощается.