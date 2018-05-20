Момент столкновения двух парашютистов в Татарстане попал на видео

СК опубликовал видео прыжка

Следственный комитет опубликовал видеоролик, который сделали участники группового прыжка с парашютом. На кадрах видно, как один из парашютистов падает на раскрывшийся парашют другого.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу. Как сообщили в СК, 7 спортсменов выполняли «свободное падение» с высоты четыре тысячи метров до тысячи шестисот метров. По достижении минимальной высоты, они раскрыли свои парашюты. Один из мужчин влетел в уже раскрытый парашют. Их парашюты запутались, на землю они спустились на запасном парашюте.

Парашютисты были госпитализированы, спустя несколько часов они скончались в больнице. Позже стало известно, что один из погибших оказался брат вице-президента «КАН-Авто».