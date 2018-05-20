В Татарстане назначили нового главу Рособрнадзора

Рособрнадзор РТ возглавила руководитель исполнительного комитета казанского отделения партии «Единая Россия» Наталья Гречанникова, передает «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Сегодня министр образования и науки РТ Рафис Бурганов представил ее коллективу ведомства.

Напомним, ранее эту должность занимала Гульнара Габдрахманова. Сейчас она назначена на новую должность руководителя Госкомитета РТ по архивному делу.

Справка



Наталья Гречанникова родилась в 1966 году в Казани. В 1987 году окончила Марийский государственный педагогический институт, в 2012 году – Московский социально-гуманитарный институт. С 1992-го по 1998 год работала учителем начальных классов и заместителем директора по воспитательной работе гимназии № 6 в Казани. С 1998 по 2001 год занимала должность ведущего специалиста Управления образования администрации Казани, с 2001 по 2005 год — должность ведущего специалиста Управления образования Министерства образования и науки РТ, с 2014 по 2016 год — должность заместителя руководителя исполкома Казани по социальным вопросам.