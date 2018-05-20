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В Татарстане назначили нового главу Рособрнадзора

В Татарстане назначили нового главу Рособрнадзора
16+
Фото: "Бизнес Онлайн"

Рособрнадзор РТ возглавила руководитель исполнительного комитета казанского отделения партии «Единая Россия» Наталья Гречанникова, передает «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Сегодня министр образования и науки РТ Рафис Бурганов представил ее коллективу ведомства.

Напомним, ранее эту должность занимала Гульнара Габдрахманова. Сейчас она назначена на новую должность руководителя Госкомитета РТ по архивному делу.

Справка

Наталья Гречанникова родилась в 1966 году в Казани. В 1987 году окончила Марийский государственный педагогический институт, в 2012 году – Московский социально-гуманитарный институт. С 1992-го по 1998 год работала учителем начальных классов и заместителем директора по воспитательной работе гимназии № 6 в Казани. С 1998 по 2001 год занимала должность ведущего специалиста Управления образования администрации Казани, с 2001 по 2005 год — должность ведущего специалиста Управления образования Министерства образования и науки РТ, с 2014 по 2016 год — должность заместителя руководителя исполкома Казани по социальным вопросам. 

Люция Кашапова, 21.05.2018, 11:44
Тэги: Назначения
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Комментарии

герцог21 мая 2018, 12:08
Все равно учителя литературы будут вести историю, а историки трудовое обучение,но это будут делать только свои-дорогие друзья кадров нет,а тот кто имеет дипломыОБЖ или техеологии не смогут вести по проблемам интеллекта.Даже завхозы школ должны иметь дипломы завхозов,а у нас завхозами оаботают программисты,поэтому им и делают полставки-это устное распоряжение из Кремля.Так как выборы прошли теперь могут опять разрешать ставить неспециалистов по диплому
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герцог21 мая 2018, 12:21
Дело в том что сейчас военеослужающих бывших не могут шибко ставить на предмет ОБЖ,так как там нужен диплом преподавателя ОБЖ,поэтому их не хватает учителей,но Обрнадзор требует дипломы конкретики на предмет,кончается тем что дают временную квоту,издеваются над учителем и выпинывают,так как главбух тоже отвечает креслом если предмет ведет неспециалист по диплому и прлучается школе и директору историк,тоудовик,обж нужен,но бухгалтеру не нужен.Директора обижены на главбухов,а те не могут нарушать закон.Везде конфликты-вот для них нужен как раз надобрнадзор
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герцог21 мая 2018, 12:24
Все кончается тем что таких неполноценных учителей с чужимт дипломами ставяь на полставки,а они ходят,жалуются и мстят за свои обиды.
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ага21 мая 2018, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
Все кончается тем что таких неполноценных учителей с чужимт дипломами ставяь на полставки,а они ходят,жалуются и мстят за свои обиды.
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Все кончается такими вот безграмотными, как ты! Дурик.
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герцог21 мая 2018, 12:48
Зато я знаю суть проблемы,кызым-то работы нет,вот и трясут всех кто не по диплому чтоб место достать.
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