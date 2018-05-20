Минобороны РФ в дни ЧМ-2018 развернет мобильные группы для защиты от дронов

Министерство обороны РФ будет использовать маневренные группы радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить от беспилотных летательных аппаратов стадионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, передает РБК со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Сообщается, что группы направят во все города-организаторы ЧМ. Их оснастят экспериментальной разработкой «Силок» (ее характеристик в открытом доступе пока нет), комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица».

Напомним, ранее стало известно, что в Казань на аэродром Борисоглебское прибыли три истребителя и четыре боевых вертолета, которые будут заниматься охраной Чемпионата мира по футболу 2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня – Иран с Испанией, 24 июня – Польша с Колумбией, а 27 июня – Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а 1/4 финала – 6 июля.