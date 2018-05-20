Блогер Илья Варламов попросил подписчиков отправить его в Казань или Минск

Популярный блогер Илья Варламов на своей странице в LiveJournal запустил опрос и попросил подписчиков принять в нем участие. Он признался, что не может решить, куда лучше ехать — в Казань или Минск.

По словам Варламова, оба города ему очень нравятся.

- В мире есть два города, по которым я безумно скучаю — Минск и Казань. Я был и там, и там, при этом по несколько раз. И постоянно хочется вернуться. Сегодня очень много разговоров о том, что Минск и Казань сильно преобразились. Говорят, в Минске строят крутые европейские районы, а в Казани шикарное современное благоустройство, которому даже Москва позавидует, - пишет блогер.

Он также отмечает, что в Минске недорого и вкусно, а в Казани недорого и очень вкусно.

На данный момент в опросе лидирует Минск. В опросе приняли участие 1012 человек. За Минск проголосовали 617 человек, за Казань — 395.