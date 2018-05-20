Стало известно, где в Казани можно будет купаться летом

Официально новый купальный сезон стартует с 1 июня

В Казани в этом году для отдыха будут подготовлены четыре муниципальных пляжа - «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», а также будут организованы три места отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и озера в парке Победы, сообщили в мэрии города.

Официально новый купальный сезон стартует с 1 июня.

- До начала купального сезона будет проведено водолазное обследование и очистка дна пляжей. Будут взяты анализы проб воды и песка. Также ведется ремонт спасательных и медицинских постов, душевых кабинок, раздевалок, - говорится в сообщении.

Кроме того, на всех пляжах и местах отдыха ежедневно с 9.00 до 20.00 будут дежурить 4 спасателя и медработник. Всего к работе по обеспечению безопасности будет привлечено 60 спасателей, прошедших обучение по программе «Матрос-спасатель».