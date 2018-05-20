В России из-за ЧМ-2018 перенесут сроки отключения горячей воды

В городах-организаторах чемпионата мира по футболу перенесут сроки отключения горячей воды. Об этом сообщили в министерстве строительства РФ.

В ведомстве отмечают, что такие меры нужны для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды на спортивных объектах и в гостиницах, куда поселят футболистов и фанатов.

- График отключения горячей воды будут перенесены до начала мундиаля, либо после чемпионата, - рассказали в Минстрое, передают "Известия".

Отметим, что ежегодное отключение горячей воды проводится летом для плановой проверки, ремонта труб и подготовки их к отопительному сезону.