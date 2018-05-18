Фоторепортаж: как в столице Татарстана прошел «Казанский марафон-2018»

Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу увеличить количество участников в следующем году в три раза

Сегодня в столице Татарстана прошел проходит «Казанский марафон». По информации портала мэрии Казани, сегодня дистанцию в 10 км планируют преодолели 2700 человек. 21,1 км побежали около 2500 человек, а на марафонскую дистанцию в 42,2 км вышли 1700 человек.

Первыми утром на старт вышли участники, выбравшие дистанцию 3 км. Вместе с 3,5 тыс участников пробежался и президент республики Рустам Минниханов и генеральный продюсер федерального спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

- Сегодня у нас праздник – Казанский марафон. Я уверен, что сегодня мы вместе – каждый в меру своих возможностей - пробежим определенную дистанцию, - напутствовал перед стартом Рустам Минниханов. - Мы тоже вместе с вами радуемся. Спасибо вам, что вы здесь собрались. Сегодня 10 тыс. – надо 30 тыс. на следующий год собрать. Пожалуйста, на следующий год приходите с друзьями, детьми, знакомыми, гостями.

Отметила пример Минниханова продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

- Многие чиновники всегда выходят и говорят: «Я с вами, все нормально, ребята, вы держитесь. А побежать самому – не каждый может. А Рустам Нургалиевич взял дистанцию 3 км, - сказала Тина Канделаки. - Вы не просто говорите, а делаете. Вы занимаетесь спортом не только потому, что это модно. Я знаю вас 10 лет – вы всегда занимались спортом и говорили, что в здоровом теле должен быть здоровый дух».

В отдельном забеге также участвовала паралимпийская сборная России.

Данный марафон несет благотворительные цели: собранные с участников взносы пойдут на поддержку бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда». Представителям гостиницы сегодня был передан символический чек на 1,3 млн рублей.