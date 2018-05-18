750 казанцев вышли на митинг против мусоросжигательного завода

В эти минуты на площадке у ДК имени Ленина около 750 человек собрались выразить протест против строительства мусоросжигательного завода. Собравшиеся вышли с плакатами «Мусоросжигательные заводы — помойка на небе», «Мусоросжигание не способно решить проблему захоронения отходов», «Сжигание отходов является экологическим безумием» и табличками с изображением противогаза.

- Не дайте себя обмануть! Врут, врут и врут! Швеция и Швейцария тут совсем ни при чем, у них по-другому. Если мы скажем «Да» мусоросжигательному заводу, нам всем придется на последнюю денежку покупать противогазы! - высказался один из митингующих.

После высказываний организаторы разыграли среди присутствующих несколько десятков эко-сумок.

Отметим, что акция протеста согласована с властями города.