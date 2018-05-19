Прокуратура РТ назначила проверку по факту гибели двух парашютистов

Прокуратура Татарстана проведет проверку по факту смерти двух парашютистов в Мензелинском районе РТ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

- По данному факту организована прокурорская проверка. В случае выявления нарушений законодательства будут предприняты исчерпывающие меры реагирования, - прокомментировал Галиев.

Напомним, что в Мензелинском районе РТ двое разбились двое профессиональных парашютистов. Предварительно, трагедия произошла из-за спутавшихся в воздухе парашютов.