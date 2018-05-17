В Альметьевске спасли черного лебедя, который проглотил на каскаде прудов крючок

В Альметьевске черный лебедь, обитающий на каскаде прудов, проглотил крючок с леской, его спасли. Обэтом накануне сообщил в Instagram мэр Альметьевска Айрат Хайруллин
Мэр также показал рентген-снимок, который сделали птице, на котором виден тот самый проглоченный крючок.
Отрадно, что #ЛюбимыйАльметьевск богат на неравнодушных людей. И когда случилась беда с чёрным лебедем на Каскаде Прудов, проглотившим металлический крючок с леской, все жители в едином порыве пришли на помощь специалистам Департамента Экологии и ветеринарной помощи. Сегодня можно с уверенностью сообщить, что благодаря оперативной реакции служб города и активности жителей, лебедь был спасён, и вновь грациозно украшает Каскад Прудов. Ежедневно сама природа напоминает нам, в сколь немногих, в сколь малых вещах она нуждается, и мы должны всеми силами стараться ее сохранить и приумножить.
Минувшей осенью стало известно, что Департамент экологии и природопользования исполкома Альметьевска покупает 19 животных для каскада прудов за 390 тысяч рублей. Стоимость одного енота — 27 тыс рублей, белки — 7,4 тыс рублей, белого лебедя — 35,1 тыс рублей, черного лебедя — 65,1 тыс рублей.