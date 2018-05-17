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В Казани вышли на митинг жители поселков, чья дома снесут ради новой дороги

В Казани вышли на митинг жители поселков, чья дома снесут ради новой дороги
16+
Фото: "Татарстан 24"

Сегодня в Казани в сквере Тинчурина собрались больше 100 жителей поселков Карьер, Новая Сосновка и Большие Клыки, которые протестуют против сноса их домов из-за строительства новой дороги.

Активисты обратились к президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой обратить внимание на их проблему.

Новая дорога пройдет прямо по домам жителей. Дорога будет идти со стороны микрорайона Квартала, затем пройдет по мосту, который построят через Казанку, а после через развязку по жилому массиву Карьер. Люди требуют, чтобы в новый генплан были внесены изменения и их участки остались в зоне индивидуального жилищного строительства.

N. Vildanov, 19.05.2018, 13:50
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин19 мая 2018, 14:52
Я , всем вам, сильно сочувствую . Но против лома , нет приёма ! Пенсионер .
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Горожанин19 мая 2018, 14:57
"ЧЬЯ ДОМА" (c) prokazan.ru

"Чей туфля? А, моё!":-D
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Горожанин19 мая 2018, 15:00
Хорошо когда вас не касается, а вот мы живем рядом с предполагаемой дороги. Вроде нас не коснулось, но повеяло холодком. Хотите испытать это чувство? Тогда вы экстремал, не завидую вам и вашим близким.
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Горожанин19 мая 2018, 15:00
Засуньте себе плакатики в опу )) выбрали царя - валите теперь в сосиново
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Горожанин19 мая 2018, 15:04
Это можно сравнить с пожаром или наводнением , когда люди ломаются под давлением обстоятельств. А тут ещё и везде от тех на кого наденешься.
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