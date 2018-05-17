В Казани вышли на митинг жители поселков, чья дома снесут ради новой дороги

Сегодня в Казани в сквере Тинчурина собрались больше 100 жителей поселков Карьер, Новая Сосновка и Большие Клыки, которые протестуют против сноса их домов из-за строительства новой дороги.

Активисты обратились к президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой обратить внимание на их проблему.

Новая дорога пройдет прямо по домам жителей. Дорога будет идти со стороны микрорайона Квартала, затем пройдет по мосту, который построят через Казанку, а после через развязку по жилому массиву Карьер. Люди требуют, чтобы в новый генплан были внесены изменения и их участки остались в зоне индивидуального жилищного строительства.