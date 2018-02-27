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В Казани активисты на митинге потребовали запретить установку памятников Сталину

В Казани активисты на митинге потребовали запретить установку памятников Сталину
16+
Фото: "Бизнес Online"

В Казани в Ленинском саду накануне в память о депортации крымских татар Всетатарский общественный центр повел траурный митинг, на котором активисты потребовали запретить установку памятников Сталину.

Активисты намерены добиваться введения в УК РФ статьи об уголовной ответственности за установку памятников, памятных знаков, а также положительную оценку деятельности "кровавого тирана, организатора геноцида народов СССР Сталина и его пособников". 

Всего в акции приняли участие чуть более 50 человек, среди которых были и сами крымские татары, проживающие в Казани.

Депортация крымских татар прошла с 18 по 20 мая 1944 года из-за обвинений крымских татар в участии в формированиях на стороне гитлеровской Германии, измене Родине, дезертирстве во время Великой Отечественной войны. Всего депортировали около 180 тысяч человек, по данным историков, во время нее погибли 46% крымских татар.

Напомним, ранее в Казани был демонтирован памятник Сталину-Орджоникидзе.

Памятник находился во дворе дома по улице Белинского в Авиастроительном районе Казани. До 1962 года это был памятник Иосифу Сталину, который после смерти вождя был переделан и посвящен Григорию (Серго) Орджоникидзе. Это один из немногих памятников в стране, который избежал участи быть разрушенным в период разоблачения "культа личности". 

N. Vildanov, 19.05.2018, 09:13
Тэги: Политика
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Комментарии

Русский обыватель19 мая 2018, 09:26
А по-моему памятник Сталину надо обязательно постаивть. Но обязательно в качестве основнаия - гору человеческих черепов - мужских, женских и детских, высотой метров тридцать, и все с дырочками на затылках. И на них написать написать: "изменник", "предатель", "террорист", "враг народа", "экстремист", "пятая колонна", "бандеровец", "белоленточник", "ЧСИР", "шпион", "белоленточник", "ПШ", ну и так далее и тому подобное - надписи взять из подлинных део репрессированных.
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Кэп Ощевидность19 мая 2018, 09:35
Сейчас никто не удивится, прочитав: "...героический *** народ все как один, включая стариков, женщин и детей, поднялся в 1941 году на борьбу с тиранией Сталина...".
В такой трактовке любой репрессированный народ согласен ;-)
А теперь Сталин плохой, что старики, женщины и дети, борясь со Сталиным примкнули к Гитлеру? То есть да, Сталин тиран, не щадивший даже собственную семью, но ***-ский народ массово перешел на сторону врага? А коли перешел, его награждать ... или САЖАТЬ? ???
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Олег Городков19 мая 2018, 09:42
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано--- http://5.gp/myway
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Горожанин19 мая 2018, 09:47
А КТО РАЗРЕШИЛ МИТИНГ? ПИРИЗИДЕШКА?
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Горожанин19 мая 2018, 09:48
Нет , не тем был Сталин грешен ,
Что врагов народа вешал .
Грешен он в сердцах людских
Тем - что мало вешал их !!!
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Горожанин19 мая 2018, 09:50
Пять - шесть аульных мракобесов в калошах - это еще не митинг . Хотя я их прекрасно понимаю - толочь воду в ступе гораздо приятней , чем косить сено , убирать навоз , пасти овец . :-D
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Горожанин19 мая 2018, 09:52
Идите работать.
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Димас люблю пивас19 мая 2018, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
А по-моему памятник Сталину надо обязательно постаивть. Но обязательно в качестве основнаия - гору человеческих черепов - мужских, женских и детских, высотой метров тридцать, и все с дырочками на затылках. И на них написать написать: "изменник", "предатель", "террорист", "враг народа", "экстремист", "пятая колонна", "бандеровец", "белоленточник", "ЧСИР", "шпион", "белоленточник", "ПШ", ну и так далее и тому подобное - надписи взять из подлинных део репрессированных.
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А сколько было НАСТОЯЩИХ врагов народа? Может быть надо было расстрелять не каждого второго, а двух из трёх? Если расстреляли не тех, не значит что врагов не было. Увы, с нашим народом ( российским, не путать с русским) нельзя играть в демократию, власть должна быть жесткой. Иначе бардак.
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Злобный Аноним19 мая 2018, 10:04
Как интересно! В бедах крымских татар виноват ПАМЯТНИК! СЕРГО!!! ОРДЖОНИКИДЗЕ!!!!!
Не подскажете имя знатока Соцгорода, который сказал что это памятник СТАЛИНУ? Ну правда, стоматология имеет право поставить памятник зубастой собаке, чебуречная - памятник треугольнику ... но стоит только последнему сохранившему свой ИСТОРИЧЕСКИЙ(!!!) облик району, посёлку имени Орджоникидзе захотеть иметь памятник ... Орджоникидзе, конечно же!!! Почему находятся люди, готовые драть глотки на митингах против этого? ???
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