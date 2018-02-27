В Казани активисты на митинге потребовали запретить установку памятников Сталину

В Казани в Ленинском саду накануне в память о депортации крымских татар Всетатарский общественный центр повел траурный митинг, на котором активисты потребовали запретить установку памятников Сталину.

Активисты намерены добиваться введения в УК РФ статьи об уголовной ответственности за установку памятников, памятных знаков, а также положительную оценку деятельности "кровавого тирана, организатора геноцида народов СССР Сталина и его пособников".

Всего в акции приняли участие чуть более 50 человек, среди которых были и сами крымские татары, проживающие в Казани.

Депортация крымских татар прошла с 18 по 20 мая 1944 года из-за обвинений крымских татар в участии в формированиях на стороне гитлеровской Германии, измене Родине, дезертирстве во время Великой Отечественной войны. Всего депортировали около 180 тысяч человек, по данным историков, во время нее погибли 46% крымских татар.

Напомним, ранее в Казани был демонтирован памятник Сталину-Орджоникидзе.

Памятник находился во дворе дома по улице Белинского в Авиастроительном районе Казани. До 1962 года это был памятник Иосифу Сталину, который после смерти вождя был переделан и посвящен Григорию (Серго) Орджоникидзе. Это один из немногих памятников в стране, который избежал участи быть разрушенным в период разоблачения "культа личности".