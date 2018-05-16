В Казани ожидается сильный ветер и гроза

19 мая в Казани ожидается сильный ветер, гроза и небольшой кратковременный дождь, а в целом по Татарстану объявлено штормовое предупреждение - ожидаются грозы, сильный ветер порывами 15-20 м/с, локально шквалистые усиления до 26 м/с и град.

В Казани в субботу юго-западный ветер днем местами кратковременно может усилиться до 15-20 м/с. Днем температура составит +25-27 градусов.