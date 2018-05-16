В Казани спасли кошку, которая просидела в вентиляционной трубе четыре дня, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В службу спасения обратилась одна из жительниц дома №18 по улице Айдарова, которая сообщила, что слышит кошачье мяуканье.

- Прибывшие на место спасатели достали животное и отдали хозяйке, - рассказали в МЧС.