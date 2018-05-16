Уже в эти выходные в Казани пройдет фестиваль еды OPEN FOOD MARKET

Казанцев ждут на новой площадке в центре Казани – урбанистическом пространствн во дворе обувной фабрики «Спартак» на Спартаковской

Конец мая – волшебное время полное ожиданий жаркого лета, поездок на природу и городских мероприятий на свежем воздухе.

Уже в эти выходные, 19-20 мая, команда Open Space Market* рада пригласить всех желающих на новую площадку в центре Казани – урбанистическое пространство во дворе обувной фабрики «Спартак». Это возможность вкусно и полезно провести теплый майский уикенд вместе с представителями интересных городских кафе, ресторанов, новых кулинарных pop-up проектов, которые представят новинки и полюбившиеся форматы уличной еды. Приходите к нам целенаправленно с хорошим аппетитом, перед встречей с прекрасным в рамках Ночи Музеев или подкрепиться после Казанского марафона!

ФУДМАРКЕТ

55 участников с самыми разными форматами уличной еды – как новые, так и давно любимые казанцами кофейни, кондитерские, бургерные, кафе и рестораны. В этом году наш фестиваль уличной еды объединит в себе стритфуд народов мира. Вьетнамский ФоБо и немы, грузинские хинкали, греческий гирос, итальянские аранчини, берлинские карри вюрст, латиноамериканские тако и кесадильи, впервые индийская кухня и многое другое. География блюд растет с каждым разом. Новый взгляд на хот-доги и бургеры, магаданские креветки на гриле и дальневосточный краб, хумус, фалафель и митболы, вегетарианская кухня, полезные фруктовые сладости и мороженое, частные сыроварни, имбирный эль. Повысить аппетит поможет дружелюбная и творческая атмосфера, свойственная мероприятиям от Open Space Market.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

В лектории фестиваля можно получить не только практические навыки по приготовлению различных блюд от шеф-поваров и кулинарных студий (и, конечно же, продегустировать их), но и научиться делать букеты из фруктов и овощей, узнать как подготовиться к сезону пикников, посмотреть под новым углом на традиционные летние блюда и всем привычные пельмени, узнать от опытного ресторатора как управлять командой заведения, послушать лекцию «Барная культура как социальный феномен».

Расписание лектория: https://vk.com/o penfoodmarket

СПОРТИВНЫЕ АКТИВНОСТИ И МУЗЫКА

19 мая на нашей площадке состоится Всероссийский турнир по футбольному фристайлу ЦЗСК Freestyle Republic, участники которого продемонстрируют филигранную технику владения мячом. Помимо футбольных фристайлеров зрители станут свидетелями небольшого баттла именитых брейкеров Республики Татарстан, техничного рэп-фристайла и ведения, которые традиционно курирует Сергей Гром и Арни Дворам. Эффектным дополнением темы уличной культуры станет шоу казанских каллиграфистов Insando, Bulazz, Architaste. Переосмысление классической каллиграфии и леттеринга в формате каллиграффити. Наши ди-джеи резиденты и приглашенные меломаны за пультом ставят интересную редкую музыку, в том числе и с виниловых пластинок, способствующую дружескому общению и здоровому аппетиту.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

Открытая мастерская TechnoHub на своем стенде научит выпиливать разделочные доски, точить на токарном станке скалки, собирать переноски для напитков, склеивать подставки под горячее в виде деревянных поддонов. На фудмаркете также можно будет приобрести интересные предметы интерьера, посуду и

продукты с собой.

Кроме того, можно принять участие в благотворительном проекте телеведущей Зухры Уразбахтиной и Кирилла Миняева (руководителя Казанской фабрики хлеба) Все желающие смогут помочь приюту «Зоозабота», захватив с собой пакетик корма для собак и кошек. А наша фотозона порадует прекрасными фото на память.

Следите за информацией в наших соцсетях и до встречи на фудмаркете!



Подробнее: https://vk.com/o penfoodmarket

https://instagram.com/o penfoodmarket



#openfoodmarket

19-20 мая 12.00-21.00

Казань, ул. Спартаковская, 2 Б

Двор фабрики «Спартак»

Вход: 100 Р / студентам и учащимся 50 Р

Детям до 7 лет и пенсионерам - бесплатно

Билет на 2 дня мероприятия. 12+

*OPEN SPACE MARKET – Независимый рынок молодых российских дизайнеров, а также креативных проектов в сфере общепита, услуг и развлечений. Участники более чем из 25-ти городов РФ. Это регулярное (5-6 раз в год) культурно-развлекательное городское событие, объединяющее людей творчества, искусства и моды.Существует с 2013 года, с момента основания проведено более 20 фестивалей, каждый из которых посетило от 3000 до 10000 казанцев и гостей столицы Республики Татарстан. Мероприятие, помимо продаж от самих дизайнеров и ​общения с ними, включает в себя лекции и мастер-классы по моде, дизайну, современному искусству, психологии и т. п. от ведущих экспертов в данных областях. Все мероприятия сопровождаются живыми сетами от наиболее интересных ди-джеев и музыкантов, а также оригинальным фудкортом, который летом расширяется в самостоятельный фестиваль еды - Open Food Market. Основой фестивалей Open Space Market всегда является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, авторских аксессуаров, обуви, изделий hand-made, предметов интерьера.