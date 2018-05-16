По требованию ФИФА: в Казани начнут раздельно собирать мусор

Возле стадиона «Казань Арена» установят 64 контейнера

В дни чемпионата мира по футболу возле стадиона «Казань Арена» установят желтые и зеленые контейнеры, где будет организован раздельный сбор мусора. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Так, желтые контейнеры предназначены для алюминиевых банок, бумаги, картона и пластиковых бутылок, а зеленые – для пищевых отходов, одноразовой посуды, чайных пакетиков, салфеток, упаковки и стекла.

- Всего установят 64 контейнера. Возле стадиона они будут находиться в дни матчей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это является рекомендацией ФИФА.