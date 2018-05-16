Выходец из Татарстана Николай Никифоров не вошел в новый состав правительства РФ

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров не вошел в состав нового правительства России.

Также в состав правительства не вошли еще 8 министров и 5 вице-премьеров - министр МЧС Владимир Пучков, министр транспорта Максим Соколов, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушко, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, вице-премьер Аркадий Дворкович, вице-премьер Александр Хлопонин, вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Состав нового правительства сегодня назвал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

Напомним, Николай Никифоров занимал должность министра связи и массовых коммуникаций РФ с мая 2012 года.