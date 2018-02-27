МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются грозы и порывистый ветер

На территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Днем и вечером 19 мая в Татарстане, в том числе и в Казанм местами ожидаются грозы, сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

- Существует вероятность аварийных ситуаций на всей протяженности линии электропередач. Также существует вероятность обрушения строительных конструкций, крыш и перекрытий, падений ветхих деревьев и рекламных щитов, - предупредили в МЧС.

Так, завтра, 19 мая в Казани ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 25-27 градусов.