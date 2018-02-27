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Экс-главу «ИнтехБанка» отправили под домашний арест

Экс-главу «ИнтехБанка» отправили под домашний арест
16+
Фото: "Бизнес Онлайн"

В Казани экс-главу «ИнтехБанка» Марселя Зарипова до 19 июля отправили под домашний арест, сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Зарипов был задержан 15 мая. Ему предъявили обвинение по эпизодам злоупотребления полномочиями.

Так, в декабре 2016 года Зарипов и его заместитель Елена Наумова одобрили выкуп кредитного портфеля ООО «Андан» — одного из юрлиц торговой сети DОМО, принадлежавшей Роберту Мусину. Но сделка была невыгодной, поскольку вскоре должник обанкротился. Ущерб составил 870 млн рублей.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 18.05.2018, 13:32
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Народ18 мая 2018, 14:04
Отправили под домашний арест и поцеловали в гудок сидячий !!! Кто-то его покрывает хорошечно ...
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