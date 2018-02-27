В Татарстане двое мужчин пытались украсть 30 кубов нефти

В Бугульминском районе Татарстана задержали двоих мужчин, которые пытались украсть 30 кубов нефти, сообщили в МВД по РТ.

Установлено, что злоумышленники похищали нефтепродукты в районе села Кызыл-Чишма.

- Они откачивали сырье из нефтепровода через технологические заглушки, а нефть складировали на территории базы, находящейся в промзоне поселка Актюбинский, - говорится в сообщении ведомства.

Так, в ходе расследования были обнаружены подземные резервуары с сырьем.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».