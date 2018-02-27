В Казани на месте бывшей Самосыровской свалки могут построить газовую электростанцию

«Татнефть» планирует построить на месте бывшей Самосыровской свалки газовую электростанцию, рассказал первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов.

С такой инициативой выступил гендиректор компании, проект планируют реализовать в течение года.

- Сейчас специалисты ведомства изучают объем, качество и состав свалочного газа. Если будут объемы, которые позволят реализовать проект, Самосыровская свалка будет полностью рекультивирована, - сказал Камалов, передает «Татар-информ».

Напомним, в Казани к осени 2018 года планируется завершить рекультивацию Самосыровской свалки с высадкой травы, деревьев и кустарников.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин предположил, что в будущем на месте свалки можно будет сделать горнолыжный курорт. Однак для этого необходимо, как минимум, около 10 лет.