В Казани из-за внезапного приступа эпилепсии утонул рыбак

В Казани из-за внезапного приступа эпилепсии утонул 30-летний рыбак, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла накануне утром в поселке Борисоглебское.

- Позвонил очевидец и сообщил, что в воду с берега упал рыбак. На место прибыли спасатели, которые выяснили, что у мужчины произошел приступ эпилепсии, он упал в воду и утонул, - рассказали в МЧС.

Сообщается, что спасатели отыскали погибшего, вытащили на берег и передали полиции.