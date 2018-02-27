СМИ: Татарстан не хочет переименовывать должность президента

Прокуратура РТ не намерена требовать переименования должности президента республики. Об этом заявил глава ведомства Илдус Нафиков, передает «Коммерсантъ».

Поясняется, что в Госсовете РТ создана рабочая группа по вопросам совершенствования конституционного регулирования.

- Рабочая группа продолжает осуществлять сбор, анализ и экспертную оценку имеющихся к конституции Татарстана замечаний, в том числе связанных с должностью президента, - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что в прошлом году Госсовет РТ принял обращение к президенту РФ Владимиру Путину «о сохранении существующего наименования высшего должностного лица республики».

В связи с этим ведомство не видит оснований для прокурорского реагирования.