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В Татарстане бывший инспектор ДПС похитил и избил мужчину

В Татарстане бывший инспектор ДПС похитил и избил мужчину
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане 27-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД МВД по РТ и его 38-летнего знакомого подозревают в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

По данным ведомства, все произошло 28 апреля в Буинске. Подозреваемые, находясь в нетрезвом состоянии в одном из развлекательных заведений, начали приставать к 29-летнему мужчине в связи с вызывающей, на их взгляд, походкой.

- Потерпевший пояснил, что недавно перенес операцию на позвоночник. Но несмотря на это, они его избили, посадили в автомобиль и увезли за город, - рассказали в СК.

Уже за городом злоумышленники продолжили мужчину избивать и, угрожая убийством, потребовали с него 15 тыс рублей за то, что тот защищаясь, бросил в них бутылку.

- Кроме того, подозреваемые надели на мужчину наручники, обмотали вокруг туловища буксировочный трос, а затем заставили пробежать за машиной несколько метров, - говорится в сообщении.

В результате потерпевший был вынужден согласиться на их требования. Отмечается, что от дачи показаний подозреваемые отказались. По данному факту возбуждено уголовное дело, судом по ходатайству следователя в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Элина Валеева, 18.05.2018, 10:49
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин18 мая 2018, 11:10
Почему в заголовке решили выделить лишь бывшего инспектора ДПС ??
0
7
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Русский обыватель18 мая 2018, 11:11
Ага, "бывший", знаем как это делается. Уволили сегодня но дату поставили прошлогоднюю.

ПОЛИЦАЕВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ !!!
Лучший комментарий
0
26
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Горожанин18 мая 2018, 11:12
Почему бывший . В момент совершения преступления он состоял в органах мвд. С него должен быть особый спрос мента-садиста. Но почему то все сходит с рук с этих сволочей.
0
15
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Димон18 мая 2018, 11:14
Это нет тот же случай про 25 т.рублей.о котором на днях уже писали?
0
2
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Димон18 мая 2018, 11:17
Про 15 т.р.?
0
2
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Горожанин18 мая 2018, 11:17
Ужас какой-то!!!
0
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Горожанин18 мая 2018, 11:28
Натуральные фашисты, где там "бессмертный полк " забить их черенками от плакатов.
0
3
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Ага18 мая 2018, 11:52
Не этот ли гибон на камеру перетащил инвалида через дорогу?
1
1
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Ага18 мая 2018, 11:53
Походу, в этом буинске вообще не боятся уголовного преследования.
0
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Горожанин18 мая 2018, 11:57
За подделку документом кого уволили ?
0
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Горожанин18 мая 2018, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Ага, "бывший", знаем как это делается. Уволили сегодня но дату поставили прошлогоднюю.

ПОЛИЦАЕВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ !!!
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Инспектор ГИБДД Татарстана приковал к внедорожнику инвалида и волочил его тело по асфальту

Не понравилось полицейскому какая у потерпевшего походка после операции на позвоночник. Для своей коварной цели и пыток блюститель закона использовал служебные наручники и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер-200», принадлежащий другу – индивидуальному предпринимателю, который также участвовал в операции.

История произошла 28 апреля в городе Буинск, расположенного на юге Татарстана. 27-летний автоинспектор Радик Шакиров ночью вместе со своим знакомым, 38-летним товарищем Рамилем Хасанзяновым, находились возле ночного клуба «Пульс», когда увидели молодого человека, который, по их мнению, «шёл по блатному».

Это и явилось причиной первоначальной неприязни к нему. Потерпевший несколько лет назад перенёс операцию на позвоночник. В связи с этим он получил деформацию походки, что и стало поводом для обидчиков. Они начали избивать его, после чего потерпевший дал сдачу, попав ударом в лицо Хасанзянову. Молодой человек пытался спастись в ночном клубе, забежав туда с просьбой о помощи. Однако охранник заведения видя всю ситуацию не пустил парня в НК, более того выдворил его со словами – «забирайте его пацаны».

Тогда жертва оказалась вновь у обидчиков. Они нанесли ему ещё несколько ударов после чего погрузили в автомобиль со словами - «тебе конец», передает слова потерпевшего источник в правоохранительных органах. Потерпевшего вывезли в лесной массив, расположенный по улице Энергетиков, там же в Буинске. Там на молодого человека одели наручники и приковали к внедорожнику. В тот момент он и увидел в кармане одного из похитителей служебное удостоверение. Заложника волочили десятки метров по асфальту, после чего остановились и продолжили избивать. Рамиль Хасанзянов пояснил жертве, что за всю его сознательную жизнь ему никто не бил в лицо, и за это он должен умереть.

Злоумышленники планировали утопить парня в реке. Однако в последний момент предложили заплатить 20 тысяч рублей за свободу. Тут вмешался автоинспектор, пояснив своему товарищу, что в Буинске нет таких зарплат-пускай отдаст только 15 тысяч рублей. Избитого потерпевшего привезли снова в клуб. Подозреваемые долго беседовали с хозяйкой ночного клуба «Пульс» по имени Венера. В этот момент к избитому парню подошла официантка, которая отправила его на такси подальше от обидчиков.

В этот день потерпевший вернулся домой и ему стало плохо. Друг отвёз его в больницу, где у него диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб передней брюшной полости. На его теле имелись множественные кровоподтёки. После томографии медицинские сотрудники обратились в правоохранительные органы. Проведённая доследственная проверка дала результаты.

14 мая 2018 года Буинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РТ возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Уже бывший полицейский Радик Шакиров и Рамиль Хасанзянов подозреваются в похищении человека и вымогательстве.

«Радик Шакиров уволен из ГИБДД 3 мая за поступок порочащий честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов, его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщил заместитель начальника отдела пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин.
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Горожанин18 мая 2018, 12:16
НЕ УВОЛИЛИ , а МЕДАЛЬКУ дали , за подделку документов !
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Горожанин18 мая 2018, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
Ага, "бывший", знаем как это делается. Уволили сегодня но дату поставили прошлогоднюю.

ПОЛИЦАЕВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ !!!
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Вот этоти герои:
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Горожанин18 мая 2018, 12:27
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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