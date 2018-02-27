В Татарстане бывший инспектор ДПС похитил и избил мужчину

В Татарстане 27-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД МВД по РТ и его 38-летнего знакомого подозревают в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

По данным ведомства, все произошло 28 апреля в Буинске. Подозреваемые, находясь в нетрезвом состоянии в одном из развлекательных заведений, начали приставать к 29-летнему мужчине в связи с вызывающей, на их взгляд, походкой.

- Потерпевший пояснил, что недавно перенес операцию на позвоночник. Но несмотря на это, они его избили, посадили в автомобиль и увезли за город, - рассказали в СК.

Уже за городом злоумышленники продолжили мужчину избивать и, угрожая убийством, потребовали с него 15 тыс рублей за то, что тот защищаясь, бросил в них бутылку.

- Кроме того, подозреваемые надели на мужчину наручники, обмотали вокруг туловища буксировочный трос, а затем заставили пробежать за машиной несколько метров, - говорится в сообщении.

В результате потерпевший был вынужден согласиться на их требования. Отмечается, что от дачи показаний подозреваемые отказались. По данному факту возбуждено уголовное дело, судом по ходатайству следователя в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.