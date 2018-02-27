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Минниханов: «Казань вышла на финишную прямую в подготовке к ЧМ-2018»

Минниханов: «Казань вышла на финишную прямую в подготовке к ЧМ-2018»
16+
Фото: tatarstan.ru

Казань вышла на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футбола. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, который сейчас находится с рабочей поездкой в Китае.

- Казань к этому событию уже вышла на финишную прямую. Стадион «Казань Арена» прошел проверку Кубком конфедераций. В 2016 году на нем было заменено покрытие, - отметил глава республики, передает ТАСС.

Минниханов также подчеркнул, что к приезду гостей все готово. В Татарстане будут функционировать три футбольные базы — сборная Японии разместится на базе ФК «Рубин», сборная Австралии — на базе ХК «Ак Барс», а тренироваться будут на стадионе «Трудовые резервы», сборная Колумбии — на базе «Свияга» с тренировочной площадкой на стадионе Центра стендовой и пулевой стрельбы.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня – Иран с Испанией, 24 июня – Польша с Колумбией, а 27 июня – Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а 1/4 финала – 6 июля.  

 

Люция Кашапова, 18.05.2018, 10:19
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

Горожанин18 мая 2018, 10:47
Нах никому не сдался ваш ЧМ
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