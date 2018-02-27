В Казани родители назвали своих детей Даная, Джамалия и Джаннат

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 417 детей: 224 мальчиков и 193 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Даная, Джаннат, Джамалия, Милада, Лина, Мирон, Лева, Эмина, Алана, Ариа, Лиза, Айлин.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Ясмина, Михаил, Карим, Лиана, Тимур, Иван, Милана, Эмиль, Амина, Дарья, Карим.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 620 граммов, а максимальный – 5140 граммов.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 42 года, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 43 года.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 114 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 19. Возраст самого взрослого жениха – 68 лет, невесты – 59 лет.