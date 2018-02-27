Соцсети: в Казани мужчина поджег мотоцикл после того, как его догнали полицейские

Минувшей ночью в Казани мужчина поджег угнанный мотоцикл после того, как его догнали сотрудники ДПС. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Все произошло на улице Декабристов. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили загоревшийся мотоцикл.

Еще один инцидент произошел на улице Чистопольской — там мужчина на своем автомобиле попал в ДТП, а после попытался убежать от сотрудников ДТП. Очевидцы сообщают, что мужчина вел себя неадекватно и выбил стекло в патрульной машине.