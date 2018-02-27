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Самозанятых граждан России могут обязать платить взносы на медицину и пенсию

Самозанятых граждан России могут обязать платить взносы на медицину и пенсию
16+
Фото: пресс-служба министерства юстиции РФ
Порядок уплаты страховых взносов и их размер должны быть обозначены в Налоговом кодексе

Министерство юстиции подготовило законопроект, который обяжет самозанятых граждан делать выплаты в пенсионный фонд РФ и фонд обязательного медицинского страхования, пишут «Известия».

Отмечается, что пока единой позиции по размерам выплат нет. Но ранее Минфин предлагал взимать налог в пределах 3-6%.

Кроме того, в документе установлен статус самозанятого гражданина. Такими считаются физические лица, которые на свой страх и риск осуществляют деятельность, направленную на систематическое получение дохода. 

Люция Кашапова, 18.05.2018, 09:00
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин18 мая 2018, 09:15
С какого икса то? Если пенсии сами зарабатывайте, так сказано было, а медицина и так платная. Пусть сами себе зарабатывают, спиногрызы.
3
33
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Горожанин18 мая 2018, 09:17
Когда налог на собственные похороны введут, а? А то родственникам приходится всегда раскошеливаться! Пусть государство хотя бы половину расходов на себя возьмёт, а то человек пашет всю жизнь на государство, а чтобы его закопать, ни копейки не выделяет, несправедливо...
3
27
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Горожанин18 мая 2018, 09:18
У нас лучше копить деньги а банке-стеклянной, чем доверять государству, мы старые еще советские всю жизнь пахали и в ответ получили прожиточный минимум, на который и кошке прожить сложно. А накопления ушли на формирование нашей олигархии, а мы остались у разбитого корыта. Так что предупреждаем молодежь - не верьте!!!!
1
36
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Горожанин18 мая 2018, 09:20
Где можно отказаться от "медицины" и "пенсии"?
2
24
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Горожанин18 мая 2018, 09:21
В ответ на комментарий пользователя
У нас лучше копить деньги а банке-стеклянной, чем доверять государству, мы старые еще советские всю жизнь пахали и в ответ получили прожиточный минимум, на который и кошке прожить сложно. А накопления ушли на формирование нашей олигархии, а мы остались у разбитого корыта. Так что предупреждаем молодежь - не верьте!!!!
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Добавлю - обманут, сейчас это сделать еще проще
0
10
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Марсель18 мая 2018, 09:24
Идите вы нах.. со своей медициной и пенсией.Папа всегда твердил мне мол работай на государство и будет стабильность и пенсия.Только почему за 3 года до пенсии когда сократили и кинули,то он в корне поменял своё мнение.Но уже было поздно для него.
Лучший комментарий
1
51
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Марсель18 мая 2018, 09:26
В ответ на комментарий пользователя
Идите вы нах.. со своей медициной и пенсией.Папа всегда твердил мне мол работай на государство и будет стабильность и пенсия.Только почему за 3 года до пенсии когда сократили и кинули,то он в корне поменял своё мнение.Но уже было поздно для него.
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Извините если гдето запятые не доставил
0
0
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Марсель18 мая 2018, 09:31
В ответ на комментарий пользователя
Где можно отказаться от "медицины" и "пенсии"?
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Размчталмя.Кормовую базу чиновникам хочешь уменьшить?!
0
15
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Горожанин18 мая 2018, 09:34
меньше статей критикующих власть стало тут. по шапке надавали видимо??
0
12
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Марсель18 мая 2018, 09:35
В ответ на комментарий пользователя
меньше статей критикующих власть стало тут. по шапке надавали видимо??
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Удаляют комменты просто
0
12
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Горожанка18 мая 2018, 09:45
Учителя-репетиторы сразу побегут декларацию о доходах оформлять. Они же честные - честнее некуда...
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Горожанин18 мая 2018, 09:52
Новый способ душить население.Получил доход-делись с государством.
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4
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Юра Игнатьев18 мая 2018, 10:00
Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!его активно на форуме обсуждают, вот--- http://linkto.eu/iforum
5
0
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Горожанин18 мая 2018, 10:06
Денег не хватает слугам народа? Ай-яй-ай... С миллиардерами,олигархами ,властными ворами связываться боятся. Сами из этой компашки. А с простых людей ещё что-нибудь выдоить можно,вдруг получится.
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5
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Горожанин18 мая 2018, 10:09
А то, что я ндс от 18%плачу не считается? Завышенные цены на жкх и гсм?
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Марсель18 мая 2018, 10:17
92 й уже 41.20
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Горожанин18 мая 2018, 10:19
я так полагаю, это на отбивание моста в Крыму и на строительство нового моста на Сахалине ?
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Дмитрий18 мая 2018, 10:20
Чинуши редкостные ублюдки !!! Мы и так за все платим !! Все по завышенным тарифам !! Так что идите вы на х@р чинуши , платить ни чего ни буду , сам самозанятый !! На пенсию ни расчитываю , а за все остальное я и так плачу и переплачиваю !!!
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Горожанин18 мая 2018, 10:26
Зачем простому человеку тогда нужно это государство для чиновников и олигархов? Они завладели природными богатствами, недрами и лично обогащаются, живут в роскоши, дети и внуки живут на Западе, который они якобы ненавидят. Считаю, что не имеют права взимать с людей отчисления в пенсионный фонд и на медицину, должны делать отчисления туда от доходов получаемых за недра. Отстаньте от народа, нужен тотальный контроль за доходами от недр, чтобы не было воровства этих доходов, тогда бы всё население России жило материально хорошо. А так кучка жиреет и готова снять последнюю одежду, оставить без пенсий, без медицины своё население. ПОЗОР!!!
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Горожанин18 мая 2018, 10:29
Надо брать фиксированную сумму, например тысячи 3 в месяц. А то эти "самозанятые" кричат, что пенсия копеечная и платить не будем, а то разворуют. Сами же, при наступлении пенсионного возраста, стройными рядами без исключения топают в ПФРФ оформлять хотя бы социальную пенсию. Считаю, если не платил в своё время, отказывать даже в социальной пенсии нужно.
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Горожанин18 мая 2018, 10:30
Кто будет от выплат отлынивать , сажать на реальные срока.
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Горожанин18 мая 2018, 10:40
Отлынивать будут МИЛЛИАРДЕРЫ и подобные
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