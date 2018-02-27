Самозанятых граждан России могут обязать платить взносы на медицину и пенсию

Порядок уплаты страховых взносов и их размер должны быть обозначены в Налоговом кодексе

Министерство юстиции подготовило законопроект, который обяжет самозанятых граждан делать выплаты в пенсионный фонд РФ и фонд обязательного медицинского страхования, пишут «Известия».

Отмечается, что пока единой позиции по размерам выплат нет. Но ранее Минфин предлагал взимать налог в пределах 3-6%.

Кроме того, в документе установлен статус самозанятого гражданина. Такими считаются физические лица, которые на свой страх и риск осуществляют деятельность, направленную на систематическое получение дохода.